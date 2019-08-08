"Мистер Пельмени". Чем запоминаются американские послы в России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. За последние десять лет Вашингтон сменил в Москве четырех послов. Каждый при вступлении в должность ставил перед собой амбициозные цели, но мало чего добивался. В причинах провалов разбиралось РИА Новости.

Большие ожидания

О том, что Джон Хантсман — известный политик, опытный дипломат и успешный бизнесмен — покинет пост посла США в России, американские СМИ сообщали в начале августа. По словам источников в политических кругах, отставку якобы обсуждали во время телефонного разговора лидеры стран.

Кроме того, на мысль о возвращении Хантсмана домой натолкнули прощальные фотографии его жены в соцсетях. Она, правда, с такой трактовкой не согласилась. "Здесь не устраивают "прощальных турне", а отдают честь морпехам (обеспечивающим внутреннюю безопасность посольств США. — Прим. ред.) при отъезде", — объяснила она журналистам. Как бы то ни было, Хантсман покинет дипломатическое представительство 3 октября и вернется в штат Юта, где поборется за пост губернатора, который он уже занимал ранее.

В российском МИД прокомментировали это так: “Хантсман — профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений”, — отметили в ведомстве.

Отношения резко ухудшились после того, как Москву обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. Тогда в Россию и направили Хантсмана. До этого он возглавлял дипмиссии в Сингапуре и Китае. В Кремле выражали надежду на то, что новый посол "сможет внести свой весомый вклад в дело реставрации отношений от того урона, который нанесен им действиями Вашингтона". Приезд квалифицированного профессионала также считали особым жестом со стороны Штатов: там понимают важность отношений с Россией.

Но и при Хантсмане серьезного прорыва не произошло. Напротив, объявляли новые санкции, десятками выдворяли дипломатов. Глава дипмиссии не терял надежды на нормализацию, однако признавал, что застал худший период двусторонних отношений со времен холодной войны.

Американец окунался в ледяную воду на Крещение, пытался выучить русский язык, на котором он, по собственному признанию, говорит с китайским акцентом, полюбил пельмени со сметаной и все же особых симпатий в России не снискал. Региональные власти не горели желанием с ним встречаться, а после отзыва сотрудников посольства он вообще лишился переводчика.

В то же время Хантсман делал по дипломатическим каналам все, что мог. "Тут его трудно в чем-то упрекнуть, другое дело — его возможности на нынешнем этапе развития российско-американских отношений были весьма ограниченны", — сказал в беседе с РИА Новости Павел Золотарев, заместитель директора Института США и Канады РАН.

Несмотря на солидный политический вес, колоссальный опыт и личное знакомство с Трампом, Хантсман не мог проводить отдельную от администрации Белого дома политику, пояснил РИА Новости председатель президиума неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов. “По всем показателям Хантсман должен был сыграть существенную роль, и он ее играл, будучи серьезным представителем администрации США в Москве, — подчеркивает эксперт. — Но когда отношения по ряду объективных причин складываются плохо, посол бессилен”.

"Мистер Пельмени"

Предшественник Хантсмана Джон Теффт возглавлял отдел по работе с СССР, а затем СНГ в Госдепартаменте и заведовал дипмиссией в Литве, Грузии и на Украине.

До 2017 года он вел блог в “Живом журнале” , где называл шествие "Бессмертный полк" "одним из самых трогательных образов" и призывал россиян и американцев "сплотиться за правое дело", как много лет назад. Восхищался природой России, указывал на творческий потенциал российских регионов и делился впечатлениями от поездок по стране. Пельмени со сметаной Теффт тоже любил, причем настолько, что сам себя представлял "мистером Пельмени".

После избрания Дональда Трампа президентом США Теффт заявил, что при новом лидере перезагрузки с Москвой точно не будет. К этому все и шло: Вашингтон вводил против Москвы новые ограничительные меры, а американские визы российским гражданам при Теффте и вовсе перестали выдавать.

Невезучий русофил

Пожалуй, самым запоминающимся послом в России был профессиональный русист и первый недипломат на этом посту — Майкл Макфол. Он успел поучиться в Ленинградском университете, Государственном институте русского языка имени Пушкина и Московском университете. Возглавлял отдел России и Евразии при Совете по национальной безопасности США.

Несмотря на статус эксперта по России и звание "архитектора перезагрузки", отношения с Кремлем у него не сложились. Прибыв в Москву, он первым делом встретился с представителями оппозиции, за что его критиковали, называли автором сценариев "оранжевых революций", а позднее обвиняли в спонсировании оппозиционных групп.

Макфолу приходилось сложно и потому, что дипломатического опыта у него не было. Он часто выражал личные взгляды и позицию и, как отзывались в МИД России, "выходил за рамки дипломатического этикета". Официальный представитель ведомства Мария Захарова впоследствии отмечала: "Больше, чем Миша нагадил этим двусторонним отношениям, нагадить просто невозможно".

Вину за провал "перезагрузки" Макфол возложил лично на Владимира Путина. Об этом он написал в книге "От холодной войны к горячему миру", посвященной его работе в Москве. Отставка Макфола совпала с резким ухудшением отношений России и США в 2014 году. Спустя два года бывшему послу запретили въезд в Россию.

Тем не менее русофобом Макфола назвать нельзя. "Он очень любит Россию. Это очень важно. Он не русофоб, а русофил, — говорил в беседе с РИА Новости Сергей Марков, политолог, бывший научный сотрудник московского Центра Карнеги. — Он влюблен в Россию. Макфол из простой рабочей бедной семьи, поэтому у него глубокий внутренний демократизм и внутреннее уважение к простому человеку. Он всегда пытается учиться, открыт к чужому мнению, с ним легко в общении".

Марков указывал, что Макфол относился к людям уважительно, даже если были расхождения во взглядах. По мнению собеседника РИА Новости, бывший посол многое сделал для России, в частности, способствовал вступлению страны в ВТО. "Макфолу в России просто очень не повезло. Он был сторонником улучшения российско-американских отношений, однако произошли вещи, которые от него не зависели", — считает Марков.

Кто следующий

"Должность посла, как российского, так и американского, очень сложная", — подчеркивает Павел Золотарев. Отношения между странами тяжелые, и тому, кто прибудет на это место, безусловно, предстоит серьезная работа. "Надеюсь на положительные перемены, потому что точка крайнего ухудшения уже пройдена", — говорит он, добавляя, что "американцы умеют подбирать послов".

С этим согласен Федор Лукьянов. "Из тех послов, которых я видел, почти идеальным был Уильям Бернс (посол США в Москве с 2005 по 2008 год. — Прим. ред.) — опытнейший, высококлассный дипломат, который был невероятно сдержан и хорошо понимал и свою реальную роль, и свои возможности, и необходимость в узких рамках добиваться стабилизации отношений, — говорит эксперт. — Теффт тоже молодец: у него были свои политические взгляды, но они никак не сказывались на дипломатической работе". При этом, подчеркивает Лукьянов, и при Бернсе, и при Теффте отношения стран были крайне тяжелыми.

По его мнению, следующий представитель Белого дома в Москве многое скажет о намерениях американского руководства в отношении России. Ожидать, что изменятся обстоятельства или политика — неважно, при переизбранном Трампе или при ставленнике Демократической партии, — не стоит. А значит, посол должен быть высоким профессионалом, который, по крайней мере, не навредит, заключает эксперт.