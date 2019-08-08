Ученые создали антенну, которая позволит ускорить 5G-сети

5G – это пятое поколение мобильной связи, отличающееся от предыдущих большей скоростью, пропускной способностью и возможностью подключения гораздо большего количества датчиков и смарт-устройств одновременно. В России первую коммерческую сеть нового поколения планируется запустить к 2020 году.

"В процессе работ по фотонике мы установили закономерности формирования волнового фронта внутри диэлектрической частицы. Это позволило высказать идею об использовании этого подхода не только для формирования локализованных полей в ближней зоне, но и в дальней – то есть, использования мезоразмерных диэлектрических частиц в качестве аналога антенны", - сообщил профессор отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин.

Помимо технологической простоты и огромных возможностей, преимуществами новой антенны являются малые габариты — около длины волны (от 1 до 5 мм) и отсутствие открытых частей на выходе антенны, что защищает ее от дождя, пыли и ветра. Раньше "внутренности" антенны от окружающей среды защищали специальными экранами или вставками, которые снижали характеристики антенн. Кроме того, в новых антеннах отсутствуют металлические части, поэтому она может работать рядом с высоковольтными проводами и электричеством, что обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость.