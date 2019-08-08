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РИА Новости

Ученые создали антенну, которая позволит ускорить 5G-сети

09:00, 8 августа 2019
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© Фото : ТПУ, Игорь МининМакет диэлектрической кубической антенны
Макет диэлектрической кубической антенны
© Фото : ТПУ, Игорь Минин
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими и японскими коллегами разработали антенну для новых 5G-сетей, которая повысит скорость передачи данных интернета. Сообщение о разработке опубликовано в IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.
5G – это пятое поколение мобильной связи, отличающееся от предыдущих большей скоростью, пропускной способностью и возможностью подключения гораздо большего количества датчиков и смарт-устройств одновременно. В России первую коммерческую сеть нового поколения планируется запустить к 2020 году.
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Для создания антенны ученые из Томского политехнического университета (ТПУ), Томского государственного университета (ТГУ) и Университета Гифу (Япония) использовали мезоразмерные диэлектрические частицы размером от 1 до десятка длин волн падающего излучения.

"В процессе работ по фотонике мы установили закономерности формирования волнового фронта внутри диэлектрической частицы. Это позволило высказать идею об использовании этого подхода не только для формирования локализованных полей в ближней зоне, но и в дальней – то есть, использования мезоразмерных диэлектрических частиц в качестве аналога антенны", - сообщил профессор отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин.

Помимо технологической простоты и огромных возможностей, преимуществами новой антенны являются малые габариты — около длины волны (от 1 до 5 мм) и отсутствие открытых частей на выходе антенны, что защищает ее от дождя, пыли и ветра. Раньше "внутренности" антенны от окружающей среды защищали специальными экранами или вставками, которые снижали характеристики антенн. Кроме того, в новых антеннах отсутствуют металлические части, поэтому она может работать рядом с высоковольтными проводами и электричеством, что обеспечивает хорошую электромагнитную совместимость.
По заявлению ученых, ближайшие исследования коллектива будут направлены на изучение передачи сигналов для перспективных систем связи на диапазоне 100-300 ГГц.
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