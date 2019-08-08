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РИА Новости

Украина показывает, как можно жить

08:00, 8 августа 2019
17484
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Нюра Берг
Нюра Н. Берг
Все материалы
Профессиональные и самодеятельные аналитики, охочие до выявления причин триумфального шествия по электоральному полю Владимира Александровича Зеленского и его партии "Слуга народа", прилагают колоссальные усилия, чтобы ответить на вопрос: а где же собака порылась? Как удалось комическому актеру без малейшего политического опыта одержать невиданную прежде электоральную победу?
Ответ между тем на поверхности, и он прост. Сумма технологий сегодня решает все, а таргетированная работа с избирателями творит чудеса. Проще говоря, генеральный принцип "обещай каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки" никогда не подводит. Не подвел и на этот раз — разумеется, в модернизированном и детализированном его варианте. Нужно только правильно угадать марку и литраж условной водки для каждого конкретного потребителя, а также параметры желаемого "мужика" в зависимости от возраста, представлений о прекрасном и места проживания соискательниц.
Посмотрим же, как именно работал и продолжает работать политтехнологический штаб слуг народа с разными категориями избирателей, как формирует и окучивает каждую целевую аудиторию.
Во-первых, в партийные списки новой политической силы были внесены граждане с разными, иногда диаметрально противоположными взглядами примерно на все. Некоторые консервативно мыслящие эксперты старомодно считают плюрализм в одной голове признаком шизофрении, более же продвинутые понимают: фьюжн нынче в большой моде.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире партии Слуга народа после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
25 июля, 08:00
Чего не нужно ждать от новой украинской власти
Конкретизируем сказанное. Девяносто пятым номером в списке "Слуги народа" в Раду входит, например, некто Лиза Богуцкая — одиозная блогерша, бывшая крымчанка, нынче киевская городская сумасшедшая, как ласково называют ее даже соратники, "проукраинская до мозга костей", что на практике означает следование самым агрессивным праворадикальным идеям. Лиза — барышня говорливая и жутко пассионарная. Пару дней назад она, например, попеняла российской оппозиции, вышедшей шатать режим, что, мол, та до сих пор не задействовала коктейли Молотова и прочие атрибуты вооруженного сопротивления. Предложила методологическую и практическую помощь украинских активистов, весьма эффективных в деле развала собственной страны. Ее роль в украинском парламенте легко прогнозируема. Любой, кто горюет по поводу жалких двадцати пяти мандатов партии экс-президента Порошенко, может быть доволен — ведь партия условных лиз заполнит лакуну, и даже с плюсом.
Едва ли не две трети "слуги" публично импровизируют на темы ненависти, русофобии, расчеловечивания сограждан в Донбассе в таком же примерно ключе, не ограничивая себя в фигурах речи. Руководство партии никого не затыкает, ибо никакой собственной идеологии, кроме стремления удержать власть, слуги народа не имеют. И у них получается.
Нацистствующая часть населения, партия войны, испытывающая некоторый дискомфорт в связи с условным поражением на выборах праворадикалов, судя по всему, вполне умиротворена. Дело Порошенко в надежных руках.
Соратники Зеленского, да и сам он, отказавшись от всех миротворческих посылов, заявляют уже, что закон о языке пересматривать не нужно, амнистии ополченцам Донбасса объявлять никто не собирается, никакого особого статуса мятежным территориям не видать. Обстрелы после объявленного прекращения огня продолжаются, будущий спикер прямо говорит, что законным путем проблему Донбасса решить невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
После каждого такого вброса технологи внимательно изучают температуру пациентов и видят, что избиратель более или менее счастлив.
Но — чу, вот же совсем другие тексты. Другой блогер ("Слуга народа" вообще набита блогерами, как огурец семечками), некто Максим Бужанский, внезапно пишет — мол, кто отрицает значение Великой Победы и предлагает отменить празднование 9 мая, тот дебил. И напоминает, что, мол, все знают, кто печи Освенцима разжег, а кто потушил. Бужанский гневно вопрошает: кто, мол, разрешил военнослужащим ВСУ участвовать в торжественном перезахоронении останков солдат дивизии СС "Галичина"? Хм-хм, кто же это мог разрешить?
Часть аудитории, разумеется, в экстазе. Они и так давали Зеленскому шанс, а тут член его партии возвышает свой голос в защиту их поруганных ценностей и героев. Высказывания блогера Бужанского цитируют российские СМИ, охотно и с избыточным оптимизмом видящие в этом симптомы выздоровления гражданского общества и вменяемости новой власти. Правда, сам блогер одновременно резко осадил российские СМИ за то, что они-де скрывают его категорическую позицию по Крыму и Донбассу. Ничего, готовые обманываться и ждущие чуда юго-восточные избиратели Зеленского согласны парциально ослепнуть и оглохнуть. Эту невзыскательную страту окучивать легче всего…
Найдется ли в новой Раде пять-шесть златоустов хотя бы формата депутата Бужанского? Видимо, найдется: "русофилы" в массе своей глубоко непассионарны, но и их умонастроения приходится учитывать. Все-таки впереди выборы в местные советы, и покрыть и эту часть электората — хозяйственный и предусмотрительный шаг. Да и вовне прогрессивный посыл в экспортном исполнении тоже не лишний — он поможет хотя бы слегка отмыть сильно отсвечивающее коричневым лицо современной Украины.
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) на военном параде, приуроченном к Дню защитника Украины во Львове
6 августа, 08:00
Либералы: украинский фашизм, которого "не было", теперь "разгромлен"
Однако не идеологией одной жив человек, нужно окормить и простую обывательскую массу. На это тоже есть методы у команды Зеленского. Владимир Александрович чтит не только молодых и рьяных. Он отчетливо понимает, что на участки дисциплинированно ходит пожилой избиратель. Ему тоже остро требуется благожелательно подмигнуть. И вот уже звучат идеи ввести жилищную субсидию для пенсионеров старше семидесяти лет. Вплоть до полного освобождения от платежей. Что, не вписывается в обещанное либертариантство? Да плевать, не каждый пенсионер способен освоить этот пласт экономических теорий. К тому же ничего подобного сделано не будет, и эти благоглупости отправятся туда же, куда нелепые обещания платить учителям четыре тысячи евро ежемесячно. Однако память украинского избирателя экстремально коротка, а вера в чудесное экстремально велика, так почему бы это не учитывать?
А еще Владимир Александрович отрабатывает большую вечнозеленую тему борьбы с коррупцией и плохими чиновниками в обожаемом народом ключе "Царь vs бояре". Здесь отлично пригождается образ народного президента Голобородько, а целевая аудитория расширяется практически до масштабов всего электората. Сначала была выволочка председателю местного совета в Борисполе с хамским переходом на "ты", оскорбительными формулировками и вынесением приговора без суда. И посчитали технологи прирост рейтинга, и увидели, что он хорош. Следующий акт был разыгран в Ивано-Франковске, где один из мажоритарных округов выиграл известный соратник Яценюка Андрей Иванчук. Реноме у фигуранта незавидное, как говорится, клейма негде ставить, но требование президента к Иванчуку отдать 175 миллионов гривен (примерно 370 миллионов рублей) из собственного кармана на строительство дороги даже на этом фоне выглядело предельно странно. Если победивший в округе депутат — коррупционер, так под суд его. Если же президент и впредь желает действовать в ключе революционной целесообразности и внесудебных экспроприаций, это, согласитесь, идет в некоторый разрез с европейскими демократическими ценностями.
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
24 июля, 08:00
Украина дает миру уникальный урок демократии
Но избирателю такое нравится. Поэтому электоральное таргетирование, несомненно, будет развиваться и в этом направлении.
Ну и по мелочам. Молодым продвинутым романтикам обещана "страна в смартфоне" и выборы онлайн, мечтателям — превращение родины в туристический рай и потоки инвестиций, либералам — легализация проституции, игорного бизнеса и даже марихуаны.
Тщательная инвентаризация электоральных групп не выявляет не охваченных политтехнологическим таргетированием граждан. Секторально обрабатываются избирательские массы или ковровым бомбометанием — от манипуляций не уйдет никто. Изменения тактики проводится, что называется, по ходу пьесы. Вброс — оценка эффективности — коррекция. Где-то подкрутить, где-то усилить, ослабить или углубить, где-то косметически подкрасить — так победим!
… Украина — страна перманентных выборов и склонного очаровываться электората. В таких счастливых обстоятельствах перспективы совершенствования политтехнологий невозможно переоценить.
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Популярные комментарии
"Кто-то думает, что после выборов что-то будет. А после выборов ничего не будет. И это жизнь." В.С. Черномырдин
8 августа, 09:54
mmaks.kgn
1770200
Украине, для начала, нужно избавиться от внешнего управления, затем рассчитаться с МВФ по кредитам и с Россией за разорённую Крымскую землю. А уж потом голову поднимать и что то кому то говорить.
8 августа, 09:50
super.ket007a
1200000
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