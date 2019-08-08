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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, что туристы чаще всего забывают в самолетах

06:02, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры выходят из самолета авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажиры выходят из самолета авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Чаще всего туристы забывают в самолете телефоны, гарнитуру и ноутбуки, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса провели опрос пользователей и выяснили, что каждый пятый путешественник (23,1%) хотя бы раз в жизни что-то забывал в самолете. При этом оказалось, что чаще всего россияне оставляют на борту ценную технику: телефоны, гарнитуру, ноутбуки, игровые приставки. Так ответила треть рассеянных путешественников (29%).
Ручную кладь, например сумки и даже небольшие чемоданы, в самолете оставляли 14% туристов, а с покупками из duty free невольно расстаются 13% невнимательных пассажиров. Кроме того, довольно часто россияне забывают пледы, подушки (10%) и одежду (9%).
Четверть респондентов (25%) утверждают, что забывали что-то маловажное.
Эксперты напомнили, что, как правило, вещи отправляют в камеры хранения в аэропорту и вернуть их можно, обратившись в службу поддержки авиакомпании и аэропорта.
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