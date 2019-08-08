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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Малком и расизм, трансферы "Спартака", Трефилов и гандбольная сборная

12:00, 8 августа 2019
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Бей. Беги!
Малком и расизм, трансферы Спартака, Трефилов и гандбольная сборная
Вчера, 12:00
Почему появление чернокожего бразильца Малкома в "Зените" вызвало обвинения болельщиков и даже руководства клуба в расизме? Зачем "Спартак" устроил трансферную бурю уже после начала сезона? Почему Евгений Трефилов ушел из женской гандбольной сборной только через полгода после операции на сердце? И почему его заменил не соотечественник, а испанец?
02:25 Малком
16:40 "Спартак"
27:40 Трефилов
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