Малком и расизм, трансферы "Спартака", Трефилов и гандбольная сборная

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Бей. Беги! Малком и расизм, трансферы Спартака, Трефилов и гандбольная сборная

Почему появление чернокожего бразильца Малкома в "Зените" вызвало обвинения болельщиков и даже руководства клуба в расизме? Зачем "Спартак" устроил трансферную бурю уже после начала сезона? Почему Евгений Трефилов ушел из женской гандбольной сборной только через полгода после операции на сердце? И почему его заменил не соотечественник, а испанец?