Бизнес-делегация пяти индийских штатов прибудет на Дальний Восток

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бизнес-делегация пяти индийских штатов во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибудет в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) во Владивосток, где 12 августа пройдет пленарное заседание в рамках деловой миссии, сообщили в фонде "Росконгресс".

"Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом посетит Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди в рамках подготовки к участию в ВЭФ-2019. В этом году Индия станет страной – гостем форума, а Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 12 августа в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет пленарное заседание в рамках деловой миссии. В мероприятии примут участие вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители федеральных и региональных властей.

Запланированы выступления глав дальневосточных регионов о перспективных направлениях российско-индийского сотрудничества. На повестке – угольная промышленность Камчатки, проекты в сфере нефтегазохимии на Сахалине, потенциал сельского хозяйства в Амурской области, проекты деревообрабатывающей отрасли в Хабаровском крае, сотрудничество в алмазогранильной отрасли с Якутией, развитие туризма с Бурятией.

С ответными выступлениями о перспективах сотрудничества выступят главы индийских штатов Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам. По итогам обсуждений планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между дальневосточными регионами и индийскими штатами.

Также состоятся отраслевые сессии при участии российских и индийских деловых кругов, а также официальных лиц. Основные темы сессий: "Металлы, минералы, уголь, алмазная и золотодобывающая промышленность", "Нефтегазохимия и электроэнергетика в АТР", "Деревопереработка и бумажная промышленность", "Агропромышленность, пищевая промышленность, рыбная отрасль", "Здравоохранение и фармацевтика", "Туризм", "Образование и информационные технологии".

Кроме того, запланированы закрытые встречи, на которых инвесторы более подробно могут обсудить аспекты сотрудничества и возможности реализации совместных проектов на Дальнем Востоке.

На Восточном экономическом форуме – 2019 ожидается участие представительной официальной делегации Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. В рамках деловой программы форума запланирован бизнес-диалог "Россия – Индия" с участием ведущих предпринимателей двух стран. Кроме того, для презентации экономического, промышленного, туристического и культурного потенциала страны будет организован национальный стенд Индии на площадке ВЭФ.

Пятый Восточный экономический форум-2019 состоится 4–6 сентября во Владивостоке.