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РИА Новости

Санавиация выехала к месту ДТП в Новороссийске

23:56, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоВертолет санавиации
Вертолет санавиации
© РИА Новости / Александр Полегенько
Вертолет санавиации. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов и бригады санавиации выехали к месту ДТП в Новороссийске, на месте работают более 10 бригад скорой помощи, сообщается на сайте краевого минздрава.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском.
Как сообщается, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил краевому минздраву оказать медицинскую помощь пациентам после ДТП в Новороссийске.
"Министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации оперативно выехали в Новороссийск. На месте работают более 10 бригад скорой медпомощи", - говорится в сообщении.
Пациентам оперативно оказывается экстренная медицинская помощь. Кроме того, будут оказаны все виды медпомощи, включая высокотехнологичную. Задействованы все медицинские службы, отмечается в сообщении.
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