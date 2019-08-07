Санавиация выехала к месту ДТП в Новороссийске

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов и бригады санавиации выехали к месту ДТП в Новороссийске, на месте работают более 10 бригад скорой помощи, сообщается на сайте краевого минздрава.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском.

Как сообщается, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил краевому минздраву оказать медицинскую помощь пациентам после ДТП в Новороссийске.

"Министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации оперативно выехали в Новороссийск. На месте работают более 10 бригад скорой медпомощи", - говорится в сообщении.