Несколько спецназовцев находятся в заложниках у сторонников Атамбаева

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Несколько спецназовцев находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после штурма резиденции, сообщили РИА Новости в штабе сторонников экс-президента.

"Они остаются в доме, живые, все в порядке с ними", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя штаба, сторонники Атамбаева не намерены причинять спецназовцам вред и готовы отпустить их утром, "когда все успокоится".

Ранее замминистра МВД в ходе переговоров со сторонниками экс-президента заявил, что требует "немедленного освобождения бойцов спецназа".

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения, один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

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