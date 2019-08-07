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РИА Новости

В Греции загорелся туристический автобус

23:22, 7 августа 2019
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© AFP 2019 / STRINGERАвтомобили скорой помощи и полиции вокруг места аварии
Автомобили скорой помощи и полиции вокруг места аварии
© AFP 2019 / STRINGER
Автомобили скорой помощи и полиции вокруг места аварии. Архивное фото
АФИНЫ, 7 авг - РИА Новости. Пожар произошёл вечером в туристическом автобусе в тоннеле у города Козани на севере Греции, никто не пострадал, сообщает местное интернет-издание kozanilife.gr.
Пожар начался по не выясненным пока причинам, когда автобус направлялся из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани. Автобус находился в этот момент в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа.
Водителю автобуса удалось спокойно вывести транспортное средство из туннеля, остановить его на краю автотрассы и безопасно высадить всех пассажиров, так что ни один из них не оказался в опасности, сообщает издание.
Издание опубликовало также видеозапись пожара. Судя по видео, в автобусе в момент возгорания находились несколько десятков человек, в том числе много детей. Автобус сгорел полностью.
Сотрудники специальных служб на месте аварии на 926-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск
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