БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Парламент Киргизии может собраться на внеочередное заседание в связи с ситуацией вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщил в среду депутат Дастан Бекешев.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 36 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.

"Нужно 40 подписей на инициирование внеочередного созыва. Кажись набирается. Утром пересчитаем. Правда могут вмешаться в этот процесс и ничего не получится", - написал Бекешев в Twitter

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.