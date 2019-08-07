Число пострадавших при спецоперации по задержанию Атамбаева возросло до 43

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 43 человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Киргизии.

"На 01.50 (22.50 мск) в больницы города Бишкек и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 43 пострадавших с различными травмами", - заявили в ведомстве

По словам представителя минздрава, один из пострадавших был отправлен на амбулаторное лечение, а один спецназовец, раненный в грудную клетку боевой пулей, скончался во время операции. Всего на стационарном лечении находится 41 человек.

"Все врачи работают в усиленном режиме, организации здравоохранения полностью обеспечены лекарственными средствами, компонентами крови и изделиями медназначения", - заявили в ведомстве.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Однако задержать экс-президента не удалось.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

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