МВД Йемена потребовало не реагировать на призывы сепаратистов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Масири потребовал не реагировать на призывы главы переходного совета Южного Йемена Хани бен Брека, передает телеканал Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Масири потребовал не реагировать на призывы главы переходного совета Южного Йемена Хани бен Брека, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на его заявление.

Ранее глава переходного совета Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах", союзной правительству Йемена. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что три человека погибли, 10 пострадали в результате столкновений у президентского дворца во временной столице правительства Йемена Адене.

"Мы призываем всех не отвечать на призывы бен Брека. Цель этих призывов – война. Мы сообщили арабской коалиции, представленной Саудовской Аравией и ОАЭ, что отвергаем подобные действия. Мы уведомили их о том, что готовы к выполнению своего долга", - сообщил аль-Масири.

Йеменский министр подчеркнул готовность "преодолеть кризис и разжигание смуты" и потребовал от военных и переходного совета разъяснения позиции.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.