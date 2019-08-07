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РИА Новости

МВД Йемена потребовало не реагировать на призывы сепаратистов

22:35, 7 августа 2019
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© AP Photo / Wael QubadyТанк в городе Аден, Йемен
Танк в городе Аден, Йемен
© AP Photo / Wael Qubady
Танк в городе Аден, Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Масири потребовал не реагировать на призывы главы переходного совета Южного Йемена Хани бен Брека, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на его заявление.
Ранее глава переходного совета Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах", союзной правительству Йемена. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что три человека погибли, 10 пострадали в результате столкновений у президентского дворца во временной столице правительства Йемена Адене.
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"Мы призываем всех не отвечать на призывы бен Брека. Цель этих призывов – война. Мы сообщили арабской коалиции, представленной Саудовской Аравией и ОАЭ, что отвергаем подобные действия. Мы уведомили их о том, что готовы к выполнению своего долга", - сообщил аль-Масири.
Йеменский министр подчеркнул готовность "преодолеть кризис и разжигание смуты" и потребовал от военных и переходного совета разъяснения позиции.
Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
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