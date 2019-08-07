В Подмосковье пять человек пострадали в результате ДТП

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали на Старосимферопольском шоссе в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУМВД.
"Около 17.00 7 августа на 78-м километре Старосимферопольского шоссе (городской округ Чехов) произошло попутное столкновение автомобилей Mitsubishi и Lada. В результате ДТП телесные повреждения получили пять человек, в том числе двое детей. По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.