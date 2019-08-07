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РИА Новости

В Подмосковье пять человек пострадали в результате ДТП

22:27, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали на Старосимферопольском шоссе в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУМВД.
"Около 17.00 7 августа на 78-м километре Старосимферопольского шоссе (городской округ Чехов) произошло попутное столкновение автомобилей Mitsubishi и Lada. В результате ДТП телесные повреждения получили пять человек, в том числе двое детей. По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
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