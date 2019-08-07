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РИА Новости

Полянский призвал Пирс отказаться от прокурорской манеры общения

22:12, 7 августа 2019
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 7 авг – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал на заседании Совбеза главу британской миссии Карен Пирс отказаться от прокурорской манеры общения после того, как она потребовала от коллеги из Сирии ответить на поставленные ею вопросы.
В среду по инициативе США прошло заседание СБ ООН по вопросу насильственно удерживаемых, похищенных и пропавших без вести лиц в Сирии. Представители Вашингтона и Лондона обвинили власти Сирии в многочисленных убийствах, пытках и насильственном содержании в заключении гражданского населения.
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В ходе заседания Пирс отреагировала на выступление представителя Сирии и призвала сирийские власти "предоставить список тех, кто содержится под стражей, мест, где они содержатся, а касательно тех, кто погиб – назвать места их захоронения". Кроме того, постпред Британии поинтересовалась, предоставят ли власти Сирии, "если не комиссии по расследованию, то Международному комитету Красного Креста" доступ в центры содержания людей.
В ответ сирийский дипломат поинтересовался у Пирс, "а также у представителей правительств, чьи военные нелегально находятся в Сирии", могут ли они проинформировать Совбез о дате окончания их незаконного военного присутствия в САР и сроке окончания экономических ограничительных мер, бьющих по простому населению.
"Не могу удержаться от мысли после двух выступлений моей британской коллеги, что вы хотите показать, что существует единство Совета по тем вопросам, которые вы сейчас затронули. Ваше общение с уважаемым представителем САР больше походит на общение прокурора с обвиняемым", - сказал Полянский.
"Мы считаем, что это недопустимо", - подчеркнул он.
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Приплыли. Пирс как конечная точка британской дипломатииБританский постпред в ООН конечно, не обязана знать, что это наш человек первым на Земле увидел, что она круглая. И увидел оттуда, куда Британия до сих пор летать не может. Но тому, что дипломат должен дважды подумать, прежде чем ничего не сказать, и она знать должна. Но увы.
Полянский указал Пирс на то, что в своем выступлении поставил достаточно много вопросов, на которые ей и ее западным коллегам еще предстоит ответить. "И если уж превращать это заседание в суд, как вы пытаетесь это сделать, то на скамье подсудимых должны быть прежде всего те, кто в свое время довел ситуацию в этой стране с помощью внешнего вмешательства до той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Прошу об этом не забывать", - отметил первый зампостпреда РФ при ООН.
Ранее он заявил, что Москва рассчитывала услышать на сегодняшнем заседании СБ ООН информацию по ситуации на "де-факто оккупированной США территории Сирии". "По каким законам там живут люди, как осуществляется правосудие – большой вопрос. В чьих интересах идет подготовка крупных вооруженных формирований, органов правопорядка, если их вообще можно так назвать? Сколько людей находятся там в заключении и числятся пропавшими без вести?" - сказал Полянский.
Разъяснений на данный счет на сегодняшнем заседании СБ ООН получить не удалось, отметил дипломат.
"Мы хотели бы настоятельно попросить западных коллег, опекающих вооруженную сирийскую оппозицию, помочь международному сообществу узнать, что случилось с тысячами людей, насильственно удерживавшимися боевиками в Восточной Гуте, Хомсе, на юго-западе Сирии, которые в настоящее время числятся пропавшими без вести. Эти вопросы нужно явно адресовать не Дамаску", - подчеркнул Полянский.
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Дмитрий ПолянскийКарен ПирсСовет Безопасности ООНВеликобританияООНРоссияПолитика
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