У дома Атамбаева возобновились столкновения его сторонников с силовиками

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Столкновения сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с силовиками возобновились, сообщили РИА Новости очевидцы событий.

"Милиция и спецназ опять пошла в сторону дома Атамбаева, произошла стычка, их закидали камнями и палками", - заявил собеседник агентства.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 36 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Штурм дома Атамбаева © Sputnik / Эркин Алымбеков В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков © AP Photo / AKIpress В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. 8 из 10 Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. © Sputnik / Эркин Алымбеков © AP Photo / AKIpress Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. 9 из 10 Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. © AP Photo / AKIpress © Sputnik / Эркин Алымбеков Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. 10 из 10 Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 8 из 10 Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. © Sputnik / Эркин Алымбеков 9 из 10 Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. © AP Photo / AKIpress 10 из 10 Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.