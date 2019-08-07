Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T22:12Z
https://ria.ru/20190807/1557277693.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155727/49/1557274943_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_208bc8817be2f4f44c13359e7e820912.jpg
РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

У дома Атамбаева возобновились столкновения его сторонников с силовиками

22:12, 7 августа 2019
1769
© Sputnik / Эркин АлымбековСитуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Столкновения сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с силовиками возобновились, сообщили РИА Новости очевидцы событий.
"Милиция и спецназ опять пошла в сторону дома Атамбаева, произошла стычка, их закидали камнями и палками", - заявил собеседник агентства.
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Вчера, 20:38
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 36 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Штурм дома Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

Камни, перегораживающие проезжую часть дороги на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Алымбеков

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

Одежда раненного спецназовца при штурме дома Алмазбека Атамбаева
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

На месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

Доставка пострадавшего в машину скорой помощи на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Раненный спецназовец при штурме дома Алмазбека Атамбаева
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Штурм дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
2125212
Обсудить 0
Штурм резиденции АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
Рекомендуем
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии проведет заседание Совета безопасности
РИА
Новости
Скорая помощь в в селе Кой-Таш. 7 августа 2019
При штурме резиденции Атамбаева погиб спецназовец
Ситуация в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Количество пострадавших при штурме резиденции Атамбаева возросло до 36
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Несколько спецназовцев находятся в заложниках у сторонников Атамбаева
Лента
новостей
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева. Онлайн-репортаж
На месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
В Киргизии оценили влияние операции в доме Атамбаева на межправсовет ЕАЭС
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Число пострадавших при спецоперации по задержанию Атамбаева возросло до 43
Кадры с места спецоперации по задержанию Атамбаева в Киргизии
Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева
Одежда раненного спецназовца при штурме дома Алмазбека Атамбаева
Из дома Атамбаева выносят раненых спецназовцев
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Спецслужбы: сторонники Атамбаева убили спецназовца из снайперской винтовки
Крым
В России ответили на заявление Зеленского о "возвращении" Крыма
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Депутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов в Москве. 24 января 2019
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Атамбаевым
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский призвал Пирс отказаться от прокурорской манеры общения
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
09:02ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:00Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
09:00Российское посольство в Киргизии работает в обычном режиме
09:00Ученые создали антенну, которая позволит ускорить 5G-сети
08:58В Сибири продолжают гореть более полутора миллиона гектаров
08:55Атамбаев намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке
Лента новостейМолния