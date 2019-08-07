Количество пострадавших при штурме резиденции Атамбаева возросло до 36

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 36, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства Ранее сообщалось, что более 15 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Однако задержать экс-президента не удалось.

"На 00.55 (21.55 мск- ред.) в организации здравоохранения всего поступили 36 пострадавших, из них 15 - сотрудники силовых структур, с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга). Из них один спецназовец был взят на операцию, но несмотря на все реанимационные мероприятия скончался", - заявили в ведомстве.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.