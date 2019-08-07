МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Популярного в СССР шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище 9 августа, сообщил РИА Новости друг семьи, народный артист России Николай Тамразов.
Ранее сын артиста сообщил РИА Новости, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни. Позднее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в разговоре с РИА Новости сообщил, что шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище.
"Прощание пройдет в храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа. Похоронят на Калитниковском кладбище", — сказал собеседник агентства.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".
4 августа, 17:48Биография Вилли Токарева