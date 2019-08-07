МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Популярного в СССР шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище 9 августа, сообщил РИА Новости друг семьи, народный артист России Николай Тамразов.

Ранее сын артиста сообщил РИА Новости, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни. Позднее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в разговоре с РИА Новости сообщил, что шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище.

"Прощание пройдет в храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа. Похоронят на Калитниковском кладбище", — сказал собеседник агентства.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.