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РИА Новости
Культура

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище

22:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певец Вилли Токарев. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Популярного в СССР шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище 9 августа, сообщил РИА Новости друг семьи, народный артист России Николай Тамразов.
Ранее сын артиста сообщил РИА Новости, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни. Позднее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в разговоре с РИА Новости сообщил, что шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище.
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"Прощание пройдет в храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа. Похоронят на Калитниковском кладбище", — сказал собеседник агентства.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".
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Биография Вилли Токарева
8201310
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