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РИА Новости

Кличко намерен баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева

21:58, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что снова будет баллотироваться на второй срок на выборах, проведение которых запланировано в 2020 году.
"Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах", - заявил Кличко в интервью украинскому изданию "Левый берег".
Выборы мэра Киева, Львова и других городов Украины, а также выборы депутатов городских и сельских советов должны состояться 25 октября 2020 года.
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