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РИА Новости

Трамп готов сделать проверку данных покупателей оружия более тщательной

21:49, 7 августа 2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил готовность подписать закон о более тщательной проверке анкетных данных для людей, которые покупают оружие, в случае, если он пройдет голосование в сенате, заявил сенатор от штата Огайо Шеррод Браун по итогам общения с президентом США в городе Дейтоне, где в эти выходные произошла стрельба.
"Мы призываем (республиканского лидера в сенате) Митча Макконнела собрать сенат на внеочередную сессию уже на этой неделе… Президент выразил готовность подписать этот законопроект после прохождения его в сенате", - сказал он.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
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Трамп не увидел связи своей риторики со случаями массовой стрельбы в стране
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил вызова конгресса на внеочередную сессию из-за массовых убийств, произошедших в выходные в городе Дейтоне и Эль-Пасо, если республиканцы и демократы смогут сблизить свои позиции. Об этом Трамп сообщил в ходе общения с прессой перед вылетом в Дейтон, штат Огайо. Далее Трамп отправится в Эль-Пасо, штат Техас. Трамп выразил надежду, что удастся договориться и с демократами и с республиканцами о "чем-то стоящем помимо того, что уже делается, а делается немало".
Он также упомянул о законе о проверке анкетных данных, сказав, что "есть очень сильное стремление договориться по проверке анкетных данных (покупателя оружия)". "И республиканцы, и демократы близки к законопроекту, чтобы сделать что-то с проверкой анкетных данных", - добавил он.
В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
5 августа, 07:24
Трамп прокомментировал случаи массовой стрельбы в США
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