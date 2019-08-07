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РИА Новости

Зеленский ожидает роста экономики Украины на уровне 5-7% в ближайшие годы

21:46, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы, и анонсировал ряд реформ.
"В следующие годы Украина будет стремительно расти до 5-7% в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов", - сказал Зеленский брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Парламент Украины принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Курс доллара в госбюджете-2019 заложен на уровне 29,4 гривны.
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