Зеленский ожидает роста экономики Украины на уровне 5-7% в ближайшие годы

"В следующие годы Украина будет стремительно расти до 5-7% в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов", - сказал Зеленский брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.