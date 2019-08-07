Костромская школьница передала алименты отца приюту для животных

БРЯНСК, 7 авг - РИА Новости. Школьница из Костромы Виктория Яковлева отдала в местный приют для животных алименты, которые ранее выплатил ей отец.

Девушка является волонтером в приюте "Добрые руки". По словам 15-летней школьницы, задолженность по алиментам, которую взыскали с ее отца, как только разобрались с потерянными документами, составила около 20 тысяч рублей. Еще 2 тысячи для приюта добавила ею мама.

"Приюту помогали и раньше. Всегда перечисляла алименты, и дальше будем так же перечислять. Я просто очень люблю животных", - рассказала она РИА Новости.