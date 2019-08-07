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РИА Новости

Костромская школьница передала алименты отца приюту для животных

21:45, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСобака в приюте
Собака в приюте
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Собака в приюте. Архивное фото
БРЯНСК, 7 авг - РИА Новости. Школьница из Костромы Виктория Яковлева отдала в местный приют для животных алименты, которые ранее выплатил ей отец.
Девушка является волонтером в приюте "Добрые руки". По словам 15-летней школьницы, задолженность по алиментам, которую взыскали с ее отца, как только разобрались с потерянными документами, составила около 20 тысяч рублей. Еще 2 тысячи для приюта добавила ею мама.
"Приюту помогали и раньше. Всегда перечисляла алименты, и дальше будем так же перечислять. Я просто очень люблю животных", - рассказала она РИА Новости.
Она отметила, что не считает это поступком, а помогать животным хочет "более серьезно".
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