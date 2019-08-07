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РИА Новости

Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса

21:37, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.
"Я пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины", - заявил Зеленский в среду в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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Президент отметил, что ожидает активного участия турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который Киев намерен провести осенью в Мариуполе (Донецкая область).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассВладимир ЗеленскийТурцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну да! Все так и ломанулись восстанавливать Донбасс! Наверное, Крым предложил взамен! Берите, мол, за помощь! Вот Эрдоган-то обрадовался! Зеля, никто кроме России тебе не поможет!
7 августа, 21:46
Фиалка ноября
900001
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