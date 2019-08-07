Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса

КИЕВ, 7 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

"Я пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины", - заявил Зеленский в среду в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Президент отметил, что ожидает активного участия турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который Киев намерен провести осенью в Мариуполе (Донецкая область).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.