Нефть марки Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель впервые с января

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Нефть марки Brent впервые с 4 января опустилась ниже 56 долларов за баррель, дешевея на 5% на статистике по запасам данного сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.27 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,8% - до 56,1 доллара за баррель. При этом минутами ранее цена опускалась более чем на 5%, до 55,88 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 4,85%, до 51,03 доллара за баррель.

Управления энергетической информации минэнерго США в среду опубликовало еженедельные данные по запасам нефти в стране. Согласно релизу, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 августа, увеличились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 438,9 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,85 миллиона баррелей.