Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T21:29Z
https://ria.ru/20190807/1557276900.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:260:2488:1660_1036x0_80_0_0_4564a34e529129e27a96c4229ea44ae9.jpg
РИА Новости

Нефть марки Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель впервые с января

21:29, 7 августа 2019
627
© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Нефть марки Brent впервые с 4 января опустилась ниже 56 долларов за баррель, дешевея на 5% на статистике по запасам данного сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.27 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,8% - до 56,1 доллара за баррель. При этом минутами ранее цена опускалась более чем на 5%, до 55,88 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 4,85%, до 51,03 доллара за баррель.
Добыча нефти в Бахрейне
29 мая, 17:15
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
Управления энергетической информации минэнерго США в среду опубликовало еженедельные данные по запасам нефти в стране. Согласно релизу, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 августа, увеличились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 438,9 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,85 миллиона баррелей.
Давление на цены оказывает также растущая внешнеторговая напряженность между США и Китаем, из-за которой у инвесторов возникли опасения по поводу снижения спроса на нефть.
Российские рубли
5 августа, 08:00
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
401224
Обсудить 0
Цены на нефтьЭкономика
Рекомендуем
Нефть
Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррель
РИА
Новости
Добыча нефти
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель
Нефтяные станки-качалки
Нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января
Министр энергетики США Рик Перри
США и Саудовская Аравия хотят исключить перебои на рынке нефти из-за Ирана
Лента
новостей
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский ожидает роста экономики Украины на уровне 5-7% в ближайшие годы
Флаги США и КНР
Эксперт рассказал, как конфликт США и Китая отразится на России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на компромисс с Турцией по вопросу ЗСТ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
Доллар - Юань
ЦБ Китая опустил курс юаня ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар
Клавиатура компьютера
СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский призвал Пирс отказаться от прокурорской манеры общения
Нефтяной станок-качалка
Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Эксперт рассказал, чем обернется торговое противостояние США и КНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
09:02ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:00Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
09:00Российское посольство в Киргизии работает в обычном режиме
09:00Ученые создали антенну, которая позволит ускорить 5G-сети
08:58В Сибири продолжают гореть более полутора миллиона гектаров
Лента новостейМолния