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РИА Новости

Зеленский надеется на компромисс с Турцией по вопросу ЗСТ

21:06, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина и Турция как можно скорее достигнут компромисса по вопросу зоны свободной торговли.
"Надеюсь, наши стороны как можно скорее смогут достигнуть компромисса в этом вопросе (зоны свободной торговли - ред.) и подготовить все необходимые документы", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Премьер Украины Владимир Гройсман в январе поставил задачу завершить в 2019 году переговоры с Турцией о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Ранее стороны договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года либо в 2017 году. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.
Президент Украины Владимир Зеленский
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