Зеленский надеется на компромисс с Турцией по вопросу ЗСТ

Премьер Украины Владимир Гройсман в январе поставил задачу завершить в 2019 году переговоры с Турцией о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Ранее стороны договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года либо в 2017 году. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.