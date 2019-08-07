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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Сенатор прокомментировал штурм резиденции Атамбаева

20:49, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ситуация в Киргизии свидетельствует о серьёзных проблемах политической системы страны, рассказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 20 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.
В настоящее время спецназ покинул территорию дома Атамбаева. Задержать экс-президента не удалось. Сторонники экс-главы государства отбили штурм.
"Я эту ситуацию не очень понимаю. Всегда, когда атакуют прежнюю власть, это говорит о глубоких проблемах политической системы", - заявил Морозов.
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Вчера, 20:39
Опубликовано видео с места проведения спецоперации по задержанию Атамбаева
Он признал, что пока трудно найти истину в сложившейся ситуации.
"То ли это борьба за правду, то ли политическая месть - ответа нет", - сказал сенатор.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Штурм резиденции АтамбаеваОлег МорозовСовет Федерации РФАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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