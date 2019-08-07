Сенатор прокомментировал штурм резиденции Атамбаева

Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ситуация в Киргизии свидетельствует о серьёзных проблемах политической системы страны, рассказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 20 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

В настоящее время спецназ покинул территорию дома Атамбаева. Задержать экс-президента не удалось. Сторонники экс-главы государства отбили штурм.

"Я эту ситуацию не очень понимаю. Всегда, когда атакуют прежнюю власть, это говорит о глубоких проблемах политической системы", - заявил Морозов.

Он признал, что пока трудно найти истину в сложившейся ситуации.

"То ли это борьба за правду, то ли политическая месть - ответа нет", - сказал сенатор.