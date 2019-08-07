В Махачкале появились "штрафстоянки" для коров

"Хозяева никак не хотят признавать, что поступают неправильно, считают, что их крупный и мелкий рогатый скот никому не мешает, зеленые насаждения не портят, а на свалках животные кушают исключительно хлеб. Но несмотря на это, первые оплаты за свое безответственное отношение к скотине их хозяева уже произвели", - отмечается в сообщении.