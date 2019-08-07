В Махачкале появились "штрафстоянки" для коров

МАХАЧКАЛА, 7 авг - РИА Новости. Махачкалинское унитарное предприятие "Питомец" начало отлов безнадзорно разгуливающих по улицам коров, причем доставка и суточное содержание животного будет обходиться их хозяевам примерно в 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы.
"Постановлением №1159 глава Махачкалы Салман Дадаев утвердил тарифы на работы по отлову, транспортировке и временному содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных в МУП "Питомец". За доставку одной животной особи установлена плата в размере 2467 рублей, а за сутки содержания – 1628 рублей", - говорится в релизе.
По данным администрации, за последнюю неделю на улицах Махачкалы отловлено около 20 коров. Все они находились на контейнерных площадках по сбору мусора и питались отходами. Отмечается, что коровы становятся причиной ДТП на федеральной трассе, они ухудшают санитарное состояние города.
"Хозяева никак не хотят признавать, что поступают неправильно, считают, что их крупный и мелкий рогатый скот никому не мешает, зеленые насаждения не портят, а на свалках животные кушают исключительно хлеб. Но несмотря на это, первые оплаты за свое безответственное отношение к скотине их хозяева уже произвели", - отмечается в сообщении.
В муниципальном учреждении намерены продолжать систематическую работу по борьбе с имиджем Махачкалы как города, по которому гуляют коровы, заявляют в мэрии.
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