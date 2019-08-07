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РИА Новости

СК объединил дела о беспорядках и насилии в отношении полицейских в Москве

20:43, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дела о массовых беспорядках на акции в Москве 27 июля и применении насилия в отношении правоохранителей соединены в одно, сообщили в Следственном комитете России.
"На данный момент уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство", - говорится в сообщении.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
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