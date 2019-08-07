СК объединил дела о беспорядках и насилии в отношении полицейских в Москве

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дела о массовых беспорядках на акции в Москве 27 июля и применении насилия в отношении правоохранителей соединены в одно, сообщили в Следственном комитете России.

"На данный момент уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.