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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

В Госдуме прокомментировали ситуацию с Атамбаевым

20:35, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: "Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов" в Москве. 24 января 2019
Депутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов в Москве. 24 января 2019
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция спецслужб Киргизии по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева является следствием конфронтации с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Этот политический кризис или политический катаклизм навязан Киргизии, киргизскому обществу командой бывшего президента и им самим. Я очень надеюсь, что все закончится максимально мирно. Но задирой в этом случае на протяжении уже довольно долгого периода выступает экс-президент Атамбаев… Это логическое следствие той конфронтации, которая, к сожалению, возникла между бывшим и действующим президентом", - сказал Затулин РИА Новости.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 20 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.
В настоящее время спецназ покинул территорию дома Атамбаева. Задержать экс-президента не удалось. Сторонники экс-главы государства отбили штурм.
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Вчера, 20:30
Очевидцы рассказали о ситуации в резиденции Атамбаева
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Кадры с места спецоперации по задержанию Атамбаева в Киргизии
Вчера, 19:42
Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева
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Кадры с места спецоперации по задержанию Атамбаева в Киргизии
Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Очевидцы рассказали о ситуации в резиденции Атамбаева
Одежда раненного спецназовца при штурме дома Алмазбека Атамбаева
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