В Госдуме прокомментировали ситуацию с Атамбаевым

Депутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: "Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов" в Москве. 24 января 2019

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция спецслужб Киргизии по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева является следствием конфронтации с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Этот политический кризис или политический катаклизм навязан Киргизии, киргизскому обществу командой бывшего президента и им самим. Я очень надеюсь, что все закончится максимально мирно. Но задирой в этом случае на протяжении уже довольно долгого периода выступает экс-президент Атамбаев… Это логическое следствие той конфронтации, которая, к сожалению, возникла между бывшим и действующим президентом", - сказал Затулин РИА Новости.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 20 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

В настоящее время спецназ покинул территорию дома Атамбаева. Задержать экс-президента не удалось. Сторонники экс-главы государства отбили штурм.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.