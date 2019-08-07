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РИА Новости

Дело о массовых беспорядках в Москве передали в центральный аппарат СК

20:27, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля будет расследовать Главное следственное управление СК, сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, центральный аппарат будет расследовать дела о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.
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Отмечается, что в зависимости от роли каждого девяти фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 212 ("массовые беспорядки") и 318 УК ("применение насилия в отношении представителя власти").
Фигурантами являются Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.
Кроме того, в розыске находятся уже два человека, участвовавших в июльских беспорядках, среди них Сергей Фомин.
"Следствие тщательно анализирует видеозаписи с мест массовых беспорядков. Также будут исследоваться кадры с мероприятий, состоявшихся 3 августа. В связи с участием в массовых мероприятиях 3 августа уже допрошено в качестве свидетелей более 800 человек из числа задержанных в административном порядке. Анализ собранных материалов свидетельствует о том, что свыше половины из них иногородние", - сообщает следствие.
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По информации СК, следствию также достоверно известно, что на незаконном мероприятии присутствовали несовершеннолетние. "Стоит отметить, что действующее законодательство предусматривает как уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, так и правовые последствия для самих несовершеннолетних, которые впоследствии могут негативно отразиться на их будущем", - отметили в ведомстве.
Бастрыкин поручил следователям принять меры к установлению размера причиненного ущерба гражданам, организациям и имуществу города Москвы.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Ранее СК РФ по материалам полиции об отмывании порядка 1 миллиарда рублей возбудил дело против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией". По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".
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