Дело о массовых беспорядках в Москве передали в центральный аппарат СК

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля будет расследовать Главное следственное управление СК, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, центральный аппарат будет расследовать дела о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого девяти фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 212 ("массовые беспорядки") и 318 УК ("применение насилия в отношении представителя власти").

Фигурантами являются Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

Кроме того, в розыске находятся уже два человека, участвовавших в июльских беспорядках, среди них Сергей Фомин.

"Следствие тщательно анализирует видеозаписи с мест массовых беспорядков. Также будут исследоваться кадры с мероприятий, состоявшихся 3 августа. В связи с участием в массовых мероприятиях 3 августа уже допрошено в качестве свидетелей более 800 человек из числа задержанных в административном порядке. Анализ собранных материалов свидетельствует о том, что свыше половины из них иногородние", - сообщает следствие.

По информации СК, следствию также достоверно известно, что на незаконном мероприятии присутствовали несовершеннолетние. "Стоит отметить, что действующее законодательство предусматривает как уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, так и правовые последствия для самих несовершеннолетних, которые впоследствии могут негативно отразиться на их будущем", - отметили в ведомстве.

Бастрыкин поручил следователям принять меры к установлению размера причиненного ущерба гражданам, организациям и имуществу города Москвы.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.