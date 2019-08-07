Спецслужбы Киргизии опровергли сообщения о взятых в плен спецназовцах

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии опровергают информацию о том, что спецназовцев взяли в плен сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного комитета Национальной безопасности.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Более 20 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

"Информация о том, что бойцы спецназа сдались сторонникам Атамбаева, не соответствует действительности. В настоящее время спецоперация продолжается", - заявили в ГКНБ.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.