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РИА Новости

Помпео заявил о планах США возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР

20:14, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова в ближайшие две недели, стратегия США по этому вопросу не изменилась, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в среду.
"Стратегия президента Трампа и его администрации по вопросу Северной Кореи не изменилась. Наши усилия направлены на достижение полной и бесповоротной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы надеемся, что в ближайшие недели мы вернемся за стол переговоров", - сказал он.
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Помпео добавил, что США не изменили свою позицию по этому вопросу в связи с недавними пусками, которые провел Пхеньян.
"Мы наблюдаем за действиями, которые они (северокорейские власти) предпринимают в Северной Корее. Очевидно, что тесты ядерного оружия не имели место, ракеты дальнего действия не были запущены. Это две хорошие вещи. Сейчас наша задача работать над реализацией того, о чем два наших лидера договорились в июне прошлого года в Сингапуре. Мы полностью нацелены на это, мы планируем вернуться к переговорам в ближайшие две недели", - добавил он.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. Прошедшие в ночь пуски стали уже четвертыми испытаниями с начала мая.
Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить только испытания баллистических ракет большой дальности.
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