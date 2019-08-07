Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Врачи провели операцию по частичной ампутации руки девочке, избитой в Ингушетии, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

"Сегодня прошел первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается", — говорится в сообщении.

Директор НИИ Валерий Митиш ранее заявил, что врачи постараются сохранить локтевой сустав. Президент института Рошаль добавил, что угрозы ампутации левой руки нет, ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения со множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.