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РИА Новости

Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя

20:10, 7 августа 2019
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Врачи провели операцию по частичной ампутации руки девочке, избитой в Ингушетии, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
"Сегодня прошел первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается", — говорится в сообщении.
Директор НИИ Валерий Митиш ранее заявил, что врачи постараются сохранить локтевой сустав. Президент института Рошаль добавил, что угрозы ампутации левой руки нет, ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения со множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
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Леонид РошальИнгушетияПроисшествия
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