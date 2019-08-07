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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Эксперт: задержанием Атамбаева в Киргизии заканчивают консолидацию власти

20:06, 7 августа 2019
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© AP Photo / AKIpressРаненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / AKIpress
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является логическим шагом со стороны нынешних властей для консолидации рычагов влияния, к беспорядкам и революции это не приведет, считает директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрей Казанцев
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. При этом депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергает информацию о задержании экс-президента, заявляя, что "он обороняется у себя дома".
"Нынешняя власть по отношению к Атамбаеву поступила достаточно грамотно – его постепенно отсекали от всех рычагов влияния, поэтому прогнозировать, что именно сам факт его задержания вызовет массовые беспорядки или что-то в этом роде не приходится", - прокомментировал Казанцев РИА Новости задержание Атамбаева.
Он отметил, что Атамбаев во время последних президентских выборов выступил в поддержку нынешнего президента, утратив из-за этого существенную часть поддержки на севере страны. "Поддержки на юге страны он никогда не имел. Нынешнее руководство Киргизии с юга страны и имеет там очень серьезную базу поддержки. Обычно в Киргизии серьезные беспорядки, революционные события происходят тогда, когда есть конфликт между элитами севера и юга. За Атамбаева элиты севера не вступятся, а на юге он своим и не был", - добавил он.
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Вчера, 19:52
Часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам Атамбаева
По его словам, в последние годы своего президентства Атамбаев также поссорился со многими представителями элит, зачастую не стесняясь в выборе лексики. Эксперт отметил, что даже в его партии у него есть оппозиция.
"Киргизия - бедная страна, но с конкурентной, можно сказать, демократической системой. Финансовых ресурсов не хватает, чтобы поддерживать все группы в равной мере. Если нынешняя власть хочет консолидировать рычаги влияния, то без того, чтобы избавиться от Атамбаева, это было бы сложно сделать. Политическая логика в этом просматривается. Без этого нынешнее руководство не смогло бы четко показать, кто в доме хозяин, и воспринимались бы как ставленники Атамбаева", - пояснил эксперт политическую мотивацию преследования экс-президента.
Он также отметил, что при других президентах - Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве - административный ресурс против политических оппонентов "не очень применялся", "Именно Атамбаев начал практику жесткого применения административного ресурса против политических оппонентов. Что начал, на то и напоролся. Будем надеяться, что такая практика не продолжится, но у этого может быть инерция. Киргизия не будет следовать высоким образцам демократии как при Акаеве, но конкурентная политическая система осталась. Может быть, чуть более жесткими со временем становятся методы противостояния, вот и все", - добавил он.
Кадры с места спецоперации по задержанию Атамбаева в Киргизии
Вчера, 19:42
Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева
Комментируя визит Атамбаева в Россию, который состоялся незадолго до задержания, Казанцев отметил, что "киргизским политическим элитам очень свойственно преувеличивать свою значимость для России и выставлять себя чуть ли не главным объектом новой большой геополитической игры". "Все представители киргизских элит, абсолютно все, пытаются выставить себя как каких-то людей, у которых особые отношения с Кремлем, между тем в Киргизии таких людей нет", - заявил он, отвечая на вопрос, могла ли Россия сыграть какую-то роль в том, как развивались события.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Штурм резиденции АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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