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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам Атамбаева

19:52, 7 августа 2019
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© Стоп-кадр видео Кундуз АжибековойСпецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
© Стоп-кадр видео Кундуз Ажибековой
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Некоторые из сотрудников спецназа сдались сторонникам экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после попытки его захватить, заявили РИА Новости в штабе бывшего киргизского лидера.
Собеседник агентства уточнил, что силовиков вывели из дома.
В свою очередь, в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии опровергли эту информацию и подчеркнули, что спецоперация продолжается, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Советник экс-президента Фарид Ниязов уточнил, что сам Атамбаев находится в доме, задержать его не смогли.
Кадры с места спецоперации по задержанию Атамбаева в Киргизии
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Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева
Корреспондент РИА Новости передает, что в резиденции горит огонь, в том числе, рядом с домом Атамбаева. Стрельба переместилась в другую сторону, к штабу сторонников экс-президента.
В ходе спецоперации спецслужбы Киргизии применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.
Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.
Алмазбек Атамбаев перед началом штурма в селе Кой-Таш
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Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Парламент страны 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента, подготовленный депутатской комиссией. Надзорный орган пришел к выводу, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.
Депутаты 27 июня лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными", заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Штурм резиденции АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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