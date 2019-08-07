Часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам Атамбаева

БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Некоторые из сотрудников спецназа сдались сторонникам экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после попытки его захватить, заявили РИА Новости в штабе бывшего киргизского лидера.

Собеседник агентства уточнил, что силовиков вывели из дома.

В свою очередь, в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии опровергли эту информацию и подчеркнули, что спецоперация продолжается, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Советник экс-президента Фарид Ниязов уточнил, что сам Атамбаев находится в доме, задержать его не смогли.

Корреспондент РИА Новости передает, что в резиденции горит огонь, в том числе, рядом с домом Атамбаева. Стрельба переместилась в другую сторону, к штабу сторонников экс-президента.

В ходе спецоперации спецслужбы Киргизии применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Парламент страны 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента, подготовленный депутатской комиссией. Надзорный орган пришел к выводу, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

Депутаты 27 июня лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными", заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.