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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Киргизская диаспора прокомментировала сообщения о задержании Атамбаева

19:52, 7 августа 2019
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© Стоп-кадр видео Ирины КарамушкинойСпецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
© Стоп-кадр видео Ирины Карамушкиной
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Общероссийского кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев прокомментировал РИА Новости операцию по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, по мнению общественника, бывший глава страны должен вести себя достойно в рамках законодательной системы, которую сам же и создал.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Сторонники экс-президента Киргизии Атамбаева подтвердили его задержание силовиками.
"Атамбаев человек импульсивный. Он принимал решения, основываясь на служебные записки ближайшего окружения. Ближайшее окружение его как раз и подвело, потому что он не видел реальной картины среди населения, среди большого числа трудовых мигрантов, проживающих за рубежом соотечественников. Совершенно другое отношение было. Задержание Атамбаева - это не самоцель. То, что происходит сегодня, по нашему мнению, это та структура власти, которую он создал сам. Это судебная структура, законодательство, парламент. И он неоднократно говорил, что все должно быть в рамках закона. Поэтому ему следовало ходить на следственные мероприятия по приглашению. И не будоражить население", - заявил РИА Новости Кожоев.
По мнению общественника, противостояние сторонников Атамбаева не будет затяжным, так как не многие в стране поддерживают позицию бывшего президента.
Кадры с места спецоперации по задержанию Атамбаева в Киргизии
Вчера, 19:42
Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева
"Я бы не сказал, что очень много людей строят баррикады. У каждого из нас есть родственники, близкие, товарищи. Есть простые люди, которые слепо верят. Мне кажется, их не много. Надеюсь, что большого противостояния, людского конфликта не будет. Сегодня народ устал от всяких революций, потрясений. Народ живет сам по себе и, честно говоря, власти тоже сами по себе живут. Народ хочет, чтобы уже поскорее установилась нормальная власть. Атамбаев - это вчерашний день. Есть законом избранные власти. Они должны взять ситуацию в руки и наводить порядок", - сказал агентству Кожоев.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Вчера, 19:52
Часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам Атамбаева
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
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