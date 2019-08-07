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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева

19:42, 7 августа 2019
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Опубликовано видео спецоперации киргизской милиции по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в резиденции Кой-Таш.
Ранее сторонники экс-главы государства сообщили о задержании Атамбаева. Однако депутат парламента Ирина Карамушкина опровергла эту информацию. По ее словам, бывший президент обороняется у себя дома.
Алмазбек Атамбаев перед началом штурма в селе Кой-Таш
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В Киргизии отключили несколько телеканалов из-за штурма дома Атамбаева
По данным центра экстренной помощи, в результате штурма пострадали десять человек.
Двое пострадавших госпитализированы с ранениями в грудь резиновыми пулями, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии заявили, что не применяли боевое оружие в ходе операции.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, стрельба в резиденции Атамбаева не утихает, его сторонники строят баррикады на дорогах перед его домом. На месте находятся около 300 сторонников экс-президента.
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Вчера, 19:25
В резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева начался пожар
Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. После выборов он передал власть новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
В июне парламент Киргиизии передал прокуратуре перечень обвинений в адрес Атамбаева. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
При этом экс-президент трижды проигнорировал требования явиться на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева. Он проигнорировал повестки, заявив, что "даже в руки их брать не будет", и предложил ответить на вопросы письменно через адвоката. Неявка на допрос и послужила поводом для задержания Атамбаева.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Штурм резиденции АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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