Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Опубликовано видео спецоперации киргизской милиции по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в резиденции Кой-Таш.

Ранее сторонники экс-главы государства сообщили о задержании Атамбаева. Однако депутат парламента Ирина Карамушкина опровергла эту информацию. По ее словам, бывший президент обороняется у себя дома.

По данным центра экстренной помощи, в результате штурма пострадали десять человек.

Двое пострадавших госпитализированы с ранениями в грудь резиновыми пулями, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии заявили, что не применяли боевое оружие в ходе операции.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, стрельба в резиденции Атамбаева не утихает, его сторонники строят баррикады на дорогах перед его домом. На месте находятся около 300 сторонников экс-президента.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. После выборов он передал власть новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

В июне парламент Киргиизии передал прокуратуре перечень обвинений в адрес Атамбаева. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

При этом экс-президент трижды проигнорировал требования явиться на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева. Он проигнорировал повестки, заявив, что "даже в руки их брать не будет", и предложил ответить на вопросы письменно через адвоката. Неявка на допрос и послужила поводом для задержания Атамбаева.