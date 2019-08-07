Спецназ убегает от дома Атамбаева из-за нападения его сторонников

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Спецназ убегает от дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент РИА Новости.

Спецназ убегает от дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, некоторые сторонники бывшего главы государства пытаются избить силовиков, однако члены штаба экс-президента просят их этого не делать и спокойно отпустить бойцов.

Сторонники экс-президента полностью окружили дом экс-президента и захватили нескольких силовиков, которые ранее штурмовали дом. Местонахождение самого Атамбаева до сих пор неизвестно, его сторонники утверждают - что он до сих пор находится у себя дома. Стрельба в резиденции прекратилась.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.