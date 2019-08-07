Эксперты: россияне стали чаще летать лоукостерами

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доля бронирования авиабилетов на рейсы авиакомпаний-лоукостеров летом 2019 года выросла с 12% до 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости глава пресс-службы сервиса Biletix Григорий Луговой.

Он уточнил, что по внутренним направлениям средний чек на авиабилеты в оба конца у лоукостеров на 35% меньше, чем у "традиционных" перевозчиков, а за границу – на 45%.

Эксперт также сообщил, что авиабилеты на российские рейсы лоукостеров за год подорожали на 8%, а перелеты за границу подешевели на 13%. В то же время цены у "традиционных" перевозчиков продолжили расти по всем направлениям (на 8% и 5% соответственно).

"Лоукостеры позволяют сэкономить даже тем, кто относительно поздно задумывается о планировании отдыха. Так, текущим летом глубина бронирования (период до даты вылета) авиабилетов на лоукостеры значительно меньше, чем на рейсы "традиционных" перевозчиков: по внутренним направлениям - 13 дней (у традиционных перевозчиков - 22 дня), по зарубежным направлениям – 26 дней (у традиционных перевозчиков - 36 дней)", - отметил Луговой.

По словам эксперта, из аналитики бронирования также видно, что пассажиры лоукостеров путешествуют на более короткие сроки – по России в среднем на семь дней (клиенты традиционных перевозчиков - на 10 дней), за границу – на девять дней (против 14 дней у традиционных авиакомпаний)".

Судя по аналитике сервиса, лоукостеры не подходят туристов с детьми. Доля бронирований авиабилетов на пассажиров до 12 лет на рейсы таких авиакомпаний летом 2019 года составляет 5,9%, в то время как для "традиционных" авиакомпаний этот показатель - 19,7%.