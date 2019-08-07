В село, где находится резиденция Атамбаева, привлекли дополнительные силы

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Для охраны общественного порядка в село Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, привлечены дополнительные силы милиции, сообщает Для охраны общественного порядка в село Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, привлечены дополнительные силы милиции, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В органы внутренних дел Аламудунского района примерно в 19.50 поступило сообщение по факту перестрелки в доме, расположенном в Кой-Таше. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Для обеспечения охраны общественного порядка на место выехал весь личный состав ГУВД Чуйской области и ОВД Аламуднского района", - говорится в сообщении.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.