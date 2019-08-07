Президент Киргизии прервал отпуск из-за сообщений о задержании Атамбаева

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек на фоне сообщений об операции по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы государства.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 августа, прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек", - заявили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что он отдыхает на побережье Иссык-Куля.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.