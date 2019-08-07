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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Депутат киргизского парламента опровергла сообщения о задержании Атамбаева

19:17, 7 августа 2019
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© AP Photo / AKIpressКиргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / AKIpress
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Архивное фото
БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла информацию о задержании экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
"Его не задержали, он обороняется у себя дома", — сказала депутат.
Ранее сторонники бывшего главы государства сообщили корреспонденту РИА Новости, что Атамбаева схватили в самом начале штурма, когда началась стрельба, и куда-то увели.
Адвокат экс-президента Сергей Слесарев отметил, что не знает, где находится его клиент. Юрист заявил, что силовики не пропускают его через КПП.
Корреспондент РИА Новости передает, что в резиденции горит огонь, в том числе, рядом с домом самого Атамбаева. В другую сторону, к штабу сторонников экс-президента переместилась стрельба. Помимо одиночных выстрелов резиновыми пулями слышны автоматные очереди.
В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии РИА Новости заявили, что спецоперацию по задержанию Атамбаева проводил спецназ ведомства. Отмечается, что боевое оружие не применялось, только спецсредства.
По данным Центра экстренной помощи, в результате штурма пострадало уже более десяти человек.
Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.
Штурм дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Вчера, 19:12
В резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева начался пожар
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Парламент страны 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента, подготовленный депутатской комиссией. Надзорный орган пришел к выводу, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.
Депутаты 27 июня лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными", заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Штурм резиденции АтамбаеваКиргизияВ мире
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