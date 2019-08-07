Власти Горного Алтая рассмотрят возможность введения туристического сбора

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. Власти Республики Алтай рассмотрят идею туристического сбора в регионе, заявил врио главы региона Олег Хорохордин.

"Планируем рассмотреть этот вопрос. И, возможно, введем", - сказал он.

Хорохордин напомнил, что сейчас разрабатывается комплексный план социально-экономического развития региона. Он добавил, что параллельно разрабатывается программа развития туризма республики, которая будет взаимосвязана с программой развития туризма РФ, над которой работает Минэкономразвития.

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. На региональном уровне устанавливаются территория эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его исчисления.

Максимальный размер сбора – 100 рублей в сутки, в 2018 году он был ограничен 50 рублями. При этом размер сбора может дифференцироваться в зависимости от сезона – вплоть до снижения до 0 рублей, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта. Платить сбор обязаны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов.