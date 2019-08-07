В резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева начался пожар

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. В резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева полыхает огонь, слышны стрельба и выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.

Огонь горит рядом с домом самого Атамбаева, в другой стороне резиденции, напротив штаба его сторонников. Туда переместилась и стрельба. Помимо одиночных выстрелов резиновыми пулями слышны автоматные очереди.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Сторонники экс-президента Киргизии Атамбаева подтвердили его задержание силовиками.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.