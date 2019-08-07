Глава Мосгоризбиркома ответил на обвинения в нарушении закона

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал обвинения в свой адрес и подчеркнул, что нет никаких фактов нарушения закона с его стороны.

"Пока об этом говорят только коммунисты и те кандидаты, которым отказали, беспочвенно такие заявления делают. Я за собой никакой вины не чувствую. Пока это какие-то голословные заявления", — сказал Горбунов РИА Новости.

Он отметил, что Мосгоризбирком во время рассмотрения жалоб работал в тесном контакте с Общественной палатой Москвы и с Общественным штабом, комиссия придерживалась их рекомендаций.

"Идет политическая борьба между кандидатами, которые используют любой повод, чтобы избавиться от конкурентов", — добавил Горбунов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ заявила, что назрели изменения в Московской городской избирательной комиссии, но дезорганизовывать ее работу перед выборами никто не будет.

Памфилова не исключила, что со стороны ЦИК работе Мосгоризбиркома и главе комиссии Горбунову будет выражено недоверие.

В свою очередь в КПРФ заявили, что будут добиваться отставки Горбунова.

Мосгоризбирком отказал в регистрации одному кандидату в депутаты Мосгордумы от КПРФ и одному самовыдвиженцу, которого поддерживали коммунисты.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107).