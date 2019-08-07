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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома ответил на обвинения в нарушении закона

19:05, 7 августа 2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал обвинения в свой адрес и подчеркнул, что нет никаких фактов нарушения закона с его стороны.
"Пока об этом говорят только коммунисты и те кандидаты, которым отказали, беспочвенно такие заявления делают. Я за собой никакой вины не чувствую. Пока это какие-то голословные заявления", — сказал Горбунов РИА Новости.
Он отметил, что Мосгоризбирком во время рассмотрения жалоб работал в тесном контакте с Общественной палатой Москвы и с Общественным штабом, комиссия придерживалась их рекомендаций.
"Идет политическая борьба между кандидатами, которые используют любой повод, чтобы избавиться от конкурентов", — добавил Горбунов.
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Памфилова не исключила, что со стороны ЦИК работе Мосгоризбиркома и главе комиссии Горбунову будет выражено недоверие.
В свою очередь в КПРФ заявили, что будут добиваться отставки Горбунова.
Мосгоризбирком отказал в регистрации одному кандидату в депутаты Мосгордумы от КПРФ и одному самовыдвиженцу, которого поддерживали коммунисты.
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При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Выборы в МосгордумуВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваРоссияПолитика
Популярные комментарии
Памфилову саму надо в отставку отправлять. Если у нее под носом в Москве творится непотребное, то что говорить о регионах. Не можешь руководить и обеспечить работу - отдыхай.
7 августа, 19:49
Наталья Снегирева
900012
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