В резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева продолжается стрельба

Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

© AP Photo / AKIpress Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Стрельба в резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева не утихает, передает в среду корреспондент РИА Новости.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Сторонники экс-президента Киргизии Атамбаева подтвердили его задержание силовиками.

Сейчас у резиденции находятся несколько сотен его сторонников. Периодически они начинают закидывать силовиков камнями. Те в ответ стреляют резиновыми пулями. Свет на территории резиденции погас, но слышны крики и частые выстрелы.

К дому экс-президента продолжают приезжать машины, но их не пропускают. Все дороги к резиденции перекрыты сотрудниками милиции и спецслужб.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.