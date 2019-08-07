Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Анализ "намагниченности" древних вулканических пород показал, что последний переворот полюсов Земли затянулся примерно на 22 тысячи лет, что в разы больше прошлых оценок. Это говорит о том, что наша планета останется без магнитного щита на протяжении необычно долгого времени, пишут ученые в журнале . Анализ "намагниченности" древних вулканических пород показал, что последний переворот полюсов Земли затянулся примерно на 22 тысячи лет, что в разы больше прошлых оценок. Это говорит о том, что наша планета останется без магнитного щита на протяжении необычно долгого времени, пишут ученые в журнале Science Advances.

"Перевороты полюсов происходят в глубинных недрах Земли, однако они проявляют себя во всех ее слоях, и в особенности на поверхности. Если мы не будем понимать, как выглядят следы этого события на поверхности, то мы никогда не сможем понять, что именно служит причиной подобных сдвигов", — отмечает Брэд Сингер (Brad Singer) из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США).

Положение полюсов и то, куда указывает стрелка компаса, не является постоянным для нашей планеты. Периодически, примерно раз в 450 тысяч или миллион лет, северный и южный полюса Земли меняются местами, а еще чаще происходят временные перевороты магнитной оси. Следы этих процессов ученые часто находят в древних глинах и в отложениях вулканических пород.

К примеру, недавно они обнаружили, что после последнего временного сдвига оси, что произошло около 40 тысяч лет назад, северная стрелка компаса несколько тысяч лет указывала на современный южный полюс. Кроме того, примерно 780 тысяч лет назад полюса постоянно были направлены в эти стороны, а впоследствии их положение резко поменялось.

Сегодня многие обыватели и некоторые ученые считают, что нечто подобное должно произойти в самое ближайшее время по геологическим меркам, так как сила поля плавно, но достаточно сильно снизилась за последние несколько сотен лет, а северный и южный магнитные полюса сдвигаются все быстрее.

В реальности это событие действительно произойдет достаточно быстро, но не по человеческим, а геологическим меркам — в ближайшие несколько тысяч или десятков тысяч лет. Вдобавок сам переворот полюсов будет не мгновенным, и поэтому у наших потомков будет время подготовиться к этому событию и оценить все возможные риски.

Сингер и его коллеги детально исследовали и раскрыли обстоятельства последнего подобного переворота, собрав и изучив магматические горные породы, которые извергали наземные и подводные вулканы в самых разных уголках мира примерно 800-770 тысяч лет назад.

"Потоки лавы представляют собой идеальные записывающие устройства, в которых сохраняются следы древнего магнитного поля. Внутри них присутствует большое количество минералов, богатых железом, в которых навсегда "отпечатываются" свойства поля по мере того, как они остывают. Проблема заключалась в том, что на Земле нет вулканов, которые бы извергались постоянно", — продолжает геолог.

Авторы статьи решили эту проблему, собрав несколько сотен образцов древних излияний магмы и объединив их в общую картину того, как менялись сила, направление и структура магнитного поля Земли непосредственно до и после переворота полюсов. Для этого ученые вычислили их возраст, замерив доли изотопов аргона и бериллия, после чего сопоставили их намагниченность между собой.

Эти породы показали, что прежние магнитные полюса перестали существовать примерно 785 тысяч лет назад. В то время в недрах Земли существовало не два, а множество слабых очагов магнитной активности, возникавших и исчезавших каждые несколько тысяч лет. Ситуация нормализовалась лишь примерно через 22 тысячи лет, когда полюса окончательно поменялись местами и приобрели свой текущий вид.

Подобные оценки, как отмечает Сингер, примерно в два раза выше предыдущих попыток замерить продолжительность этого периода "междуцарствия". С одной стороны, это говорит о том, что флора и фауна Земли будут подвергаться действию космической радиации заметно дольше, чем считали ученые.