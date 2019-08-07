Путина проинформировали о событиях в Киргизии

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс-президентом этой страны Алмазбеком Атамбаевым, мониторит ситуацию, сообщили в среду в пресс-службе Кремля.

Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Как сообщили РИА Новости очевидцы из числа сторонников экс-президента, Атамбаев был задержан силовиками.

"Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева", - отметили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.