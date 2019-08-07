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РИА Новости

Путина проинформировали о событиях в Киргизии

18:54, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс-президентом этой страны Алмазбеком Атамбаевым, мониторит ситуацию, сообщили в среду в пресс-службе Кремля.
Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Как сообщили РИА Новости очевидцы из числа сторонников экс-президента, Атамбаев был задержан силовиками.
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"Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева", - отметили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным Кремля, Путин получает "самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации".
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Алмазбек АтамбаевВладимир ПутинКиргизияПолитика
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