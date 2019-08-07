Эксперт прокомментировал задержание экс-президента Киргизии

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева было ожидаемо, но вряд ли приведет к обострению ситуации в стране, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

В среду сотрудники милиции задержали экс-президента Киргизии Атамбаева, сообщили РИА Новости очевидцы из числа его сторонников. Официального подтверждения этой информации нет. Сейчас все дороги к его резиденции в пригородном селе Кой-Таш перекрыты сотрудниками милиции и спецтранспортом, слышна стрельба, спецназ применяет светошумовые гранаты и резиновые пули. Ранее Атамбаева уже трижды вызывали на допрос в Главное следственное управление МВД для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

"Подобного можно было ожидать еще два-три дня назад, когда было официальное заявление Генпрокуратуры. От Алмазбека Шаршеновича требовали обыкновенной, простой вещи – просто явиться на допрос. Он проигнорировал это", - сказал Грозин РИА Новости.

По словам эксперта, трудно предположить, почему Атамбаев отказался прийти на допрос. "Мне трудно представить его психологическое состояние. Это человек очень своеобразный во всех смыслах", - добавил он.

Как полагает Грозин, задержание Атамбаева в ближайшее время не скажется на ситуации в стране, если не будет "подогрева". "Сейчас нет (не скажется), а вот осенью - да. Два-три месяца, это люфт такой. В Кыргызстане политические процессы носят такой сезонный характер. С одной стороны, все, что происходит, носит предвыборный характер. Задержание Атамбаева по большому счету - удар по СДПК (Социал-Демократической партии Киргизии – ред.)", - сказал он.

Говоря о том, выйдут ли жители Киргизии на поддержку Атамбаева, Грозин выразил мнение, что в стране "все решается деньгами, а Атамбаев - человек небедный".

"Он может организовать что-то такое (митинги – ред.). Вопрос просто в ресурсах. У Атамбаева ресурсы есть, но нет хорошей кадровой команды, которая могла бы эти ресурсы направить в правильное русло. Сейчас все будет зависеть от офицеров на местах, как они смогут распорядиться. А народу по большому счету "по барабану" глубоко. Большинству населения наплевать на то, что происходит между Атамбаевым и (нынешним президентом Сооронбаем) Жээнбековым. Если не будет подогрева ресурсами, никакой большой бучи там не будет", - пояснил эксперт.

При этом Грозин считает, что арест Атамбаева является странным. "Зачем его было арестовывать? Это глупо, несерьезно. На самом деле Атамбаев при всей его харизме, его склонности к резкой фразе, высказываниям, - человек вчерашнего дня. Он для Кыргызстана сейчас особой роли не играет. Арестовывать его странно. На самом деле, если хочешь поднять человеку рейтинг, арестуй его. Это вот примерно этот вариант", - добавил он.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.