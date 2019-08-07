Спецслужбы не применяли боевое оружие во время задержания Атамбаева

Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил, что во время проведения спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева боевое оружие не применялось.

"Операция проводится силами спецназа ГКНБ... В ходе операции боевое оружие не применялось, только спецсредства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.