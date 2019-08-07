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РИА Новости

Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины

18:37, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на верхнее плато горы Чатыр-Даг в Крыму
Вид на верхнее плато горы Чатыр-Даг в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма. Об этом глава государства заявил на встрече с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре.
"В целом, я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется", - цитирует его УНИАН.
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Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 96 процентов избирателей поддержали присоединение к России. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что жители Крыма изъявили свою волю в соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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Популярные комментарии
Крым вернулся домой !!! В последствии и часть Украины вернётся 💯 процентов так и будет)
7 августа, 18:40
Сосед Соседов
223300011
И этот начал пить... Такая уж должность.
7 августа, 18:49
Svinka Ontherun
134690018
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