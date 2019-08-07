Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма. Об этом глава государства заявил на встрече с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре.

Украинский лидер выразил надежду, что в будущем в истории его страны "будут только счастливы рассветы".

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 96 процентов избирателей поддержали присоединение к России. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что жители Крыма изъявили свою волю в соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".